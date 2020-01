Polští poslanci přijali kontroverzní zákon o postihu soudců. Přehlasovali opozicí ovládaný Senát

Opoziční místopředsedkyně Sejmu Malgorzata Kidawová-Blońská v debatě označila kroky vládního tábora za „opravdový státní převrat“. Vládní poslanci podle ní rozhodují „o tom, že soudy mají přestat být nezávislé“.

Novou právní normu kritizuje Evropská komise a zpochybnili ji i experti z Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy, kteří na pozvání Senátu navštívili Polsko.

Sejm prolomil veto senátu a přijal tzv. disciplinární zákon. Ten ještě musí podepsat prezident, který už řekl, že tak učiní. Normá má trestat soudce, kteří se zprotiví reformě justice. @CT24zive https://t.co/S6yg31B8YL — Lukáš Mathé (@mathelukas) January 23, 2020

Kritici: Zákon umožní trestat neposlušné soudce

Navzdory kritice se PiS snaží zákon prosadit s tím, že zabrání anarchii v polské justici, která se prý dosud neočistila od dědictví komunismu.

Zákon ale podle odpůrců umožní trestat a odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti justičním reformám prosazovaným současnou vládou.

To by se týkalo třeba těch soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc nových kolegů dosazených takzvanou soudcovskou radou. Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládaný vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce.

Právě to, že o složení takto klíčové soudcovské rady přímo rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje jak Rada Evropy, tak Evropská komise. Před reformou rozhodovali o složení rady soudci.