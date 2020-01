Slovensko stáhlo vojáky z Iráku. Odchází i část Němců

Asi třicet z celkových 130 německých vojáků v Iráku se přesune na základny v sousedním Jordánsku a Kuvajtu. Budou to příslušníci jednotek sloužících v Bagdádu a v Tádží severně od metropole. V dopise o tom informovali ministři zahraničí Heiko Maas a obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Německá armáda je v Iráku v rámci mise NATO na pozvání tamní vlády a jejím úkolem je cvičit irácké jednotky pro boj proti náboženským radikálům hrozícím obnovit vládu teroristické organizace Islámský stát na části území. V zemi má mimo jiné špionážní letouny Tornado nebo stroje schopné doplňovat palivo ve vzduchu. NATO svou výcvikovou misi pozastavilo v neděli.

Maas upozornil, že pokud irácká vláda své pozvání stáhne, němečtí vojáci zemi opustí. Zároveň varoval, že by to umožnilo posílení pozic Islámského státu a způsobilo větší nestabilitu. Stažené německé jednotky se mohou do Iráku vrátit, když to bude možné, napsali ministři.