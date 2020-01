Reuters: Koalice vedená Spojenými státy odejde z Iráku

Generál Seely v listu uvedl, že koalice se rozhodla přeskupit síly s ohledem na svrchovanost Iráku a na základě žádosti iráckého parlamentu.

„Byla by to naprosto zlomová situace. Je to věc, po které v tuto chvíli volá Írán a celá řada povstaleckých a teroristických skupin po celém Blízkém východě. Pokud by se Američané měli stáhnout, byli bychom v podobné situaci jako v Afghánistánu - velmi dlouhá, krvavá a nesmírně nákladná válka, která končí téměř nulovým výsledkem,“ uvedl odborník na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček.

Podle něj by však mohl odchod zahraničních vojáků Irák paradoxně stabilizovat. „Odešel by nepřítel, který přitahuje pozornost džihádistů z celého regionu. Zároveň by se Irák ještě víc přiklonil k Íránu a Teheránu by se zde cela otevřelo pole,“ dodal Tureček.

Reakce na zabití íránského generála v Bagdádu

Americká armáda v pátek v Bagdádu zabila íránského generála Kásema Solejmáního a spolu s ním také člena velení iráckých milicí, které jsou začleněny do irácké armády. Irák hned po atentátu protestoval a označil operaci za narušení své suverenity, v neděli irácký parlament pověřil vládu, aby ukončila působení zahraničních vojáků v zemi.