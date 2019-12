Konflikt na Donbasu se bude řešit v Paříži. Opozice na Ukrajině se obává přílišných ústupků vůči Putinovi

„Opozice by řekla: ‚O čem může Zelenskyj mluvit s Putinem?' Víte, někdo tvrdí, že se to dá vyřešit bez dialogu, ale to je jako, promiňte mi to přirovnání, boj s větrnými mlýny. Stojíme na mrtvém bodě. My se ale chceme pohnout z místa a ukončit to,“ prohlásil Zelenskyj.

Moskva od Kyjeva očekává, že na summitu upřesní svůj postoj týkající se minských dohod, které mají zajistit na východě Ukrajiny mír. „Je pro nás důležité pochopit plány Kyjeva na naplnění minských dohod. Představitelé Ukrajiny totiž vysílají dost sporné signály,“ poznamenal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Souboj „Davida s Goliášem“?

Agentura AFP schůzku politického nováčka Zelenského s ostříleným „veteránem diplomatických intrik“ Putinem už přirovnala k souboji Davida s Goliášem. Navíc „Putin nemá co ztratit“, zatímco „Zelenskyj potřebuje dosáhnout pokroku na cestě k vyřešení konfliktu, jak sliboval před volbami, aniž by však vyvolal dojem, že před Putinem kapituluje“.

Ruští experti, oslovení listem Vedomosti, vesměs nečekají od pařížského summitu ani fiasko, ani průlom, ani vítězství jedné strany.

Předseda ukrajinského parlamentu Dmytro Razumkov již prohlásil, že budoucnost země závisí na úspěchu pařížských jednání, která by měla Ukrajině navrátit ztracená území. Zelenského mluvčí naopak varovala před přehnanými nadějemi, která budí zklamání. Ukrajina ohradí Donbas zdí, pokud jednání v Paříži nepovedou k dohodě o příměří a k výměně zajatců, pohrozil nedávno Zelenského poradce Andrij Jermak.