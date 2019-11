Řešíme nerovnováhu v obchodních vztazích, vysvětluje šéf amerických diplomatů v Evropě

Byl jsem předvolán Sněmovnou reprezentantů, abych odpověděl na otázky, které mi byly položeny. To je moje povinnost a já jsem to samozřejmě udělal. Chci pracovat na podpoře Ukrajiny, protože to je země, která v současné době volí západní směr, kterým se chce ubírat, Ukrajina chce nadále pokračovat demokratickou cestou, aby se vypořádala s problémy, jako jsou třeba korupce a oligarchie, které brzdí pokrok. Samozřejmě je tady také ruská agrese. Rusko okupuje část ukrajinského území a dále rozdmýchává válku, která už stála tisíce životů. My se snažíme zemi podporovat prostřednictvím našeho velvyslanectví a podpůrných programů, včetně vojenské podpory.