Začarovaný kruh brexitu. Londýn čeká na vývoj v Bruselu, Brusel zase na kroky Londýna

Většina unijních států je společně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem pro odklad nejdéle na tři měsíce, tedy do 31. ledna. Zejména Francie se zatím vyslovovala pro co nejbližší termín, ve čtvrtek ale dala najevo, že je žádost o odklad do konce ledna ochotná podpořit, pokud ji Británie jasně odůvodní.

O odklad odchodu země z EU požádal v sobotu premiér Boris Johnson na základě zákona, který poslanci schválili v září ve snaze zabránit brexitu bez dohody.

S definitivním rozhodnutím o žádosti o odkladu chtějí někteří unijní diplomaté počkat až do pondělí, kdy má britská Dolní sněmovna hlasovat o vypsání předčasných voleb. Pokud by Británie volby skutečně vypsala, mohlo by být podle nich na místě odsunout brexit i o delší dobu, než jsou navrhované tři měsíce.

Volby jsou jediné řešení, tvrdí Johnson

Brexitový pat chce Boris Johnson vyřešit vypsáním předčasných voleb na 12. prosince. Ministr financí Sajid Javid ujistil, že vláda bude vyvolávat hlasování o volbách „znovu a znovu“, dokud je sněmovna nepodpoří.

Johnson potřebuje pro ukončení činnosti Dolní sněmovny získat 434 poslanců, tedy dvoutřetinovou většinu.

Opoziční labouristé ovšem dali najevo, že jejich postoj k této možnosti bude záležet právě na rozhodnutí sedmadvacítky ohledně oddálení termínu odchodu. „Smeťte ze stolu brexit bez dohody a my předčasné volby jasně podpoříme. Volal jsem po nich celou dobu od konání posledních voleb, protože tato země je potřebuje,“ tvrdí šéf nejsilnější opoziční strany Jeremy Corbyn.

Také předseda sněmovní frakce skotských nacionalistů (SNP) Ian Blackford řekl, že jeho strana podpoří co nejrychlejší uspořádání předčasných voleb, ovšem za předpokladu, že EU termín brexitu odloží. Podobně se k volbám staví i liberální demokraté. Velšská Plaid Cymru volby odmítá.

„Je těžké zbavit se dojmu, že jde o politický manévr, který hraničí s vydíráním. On (Boris Johnson) nabízí výměnou za čas na řádné projednání rozvodové smlouvy s EU vypsání předčasných voleb. Na druhou stranu jsou předčasné volby nevyhnutelné a dřív nebo později k nim musí dojít, jinak se Británie stane neovladatelnou zemí,“ uvedl spolupracovník ČT v Londýně Ivan Kytka.