Johnson odmítá žádat EU o odklad brexitu. Řiďte se zákonem, vyzval premiéra Corbyn

Šéf labouristů Jeremy Corbyn výsledek hlasování uvítal s tím, že se podařilo zabránit tvrdému brexitu. Johnsona vyzval, aby se řídil Bennovým zákonem, který mu v současné době nařizuje požádat Brusel o odklad do 31. ledna 2020.

Britská sněmovna schválením dodatku rozhodla, že nechce podpořit nový návrh brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Panovaly totiž obavy, že by se přeci jen mohl konat tvrdý brexit k 31. říjnu.

„Letwin řekl, že bude hlasovat pro dohodu, pokud se vše stihne přijmout jako zákon. Johnson sám naznačil, když se znovu zaručil, že věří k 31. říjnu Británie odejde z Unie. To znamená, že musí prohnat parlamentem tři čtení zákona o odchodu podle té dohody. Při všech čteních ovšem budou moci být podány pozměňovací návrhy, v což opět doufají severoirští unionisté, že nějakým způsobem trochu změní text, aby to pro ně bylo přijatelné a mohli pro to hlasovat,“ vysvětlil publicista Jan Jůn.

Další překážka může nastat kvůli tomu, že předseda parlamentu John Bercow ještě může hlasování o dohodě zastavit, protože podle jednoho z pravidel nemůže být předložen stejný návrh ve sněmovně dvakrát během jedné parlamentní schůze. Bercow chce v této otázce rozhodnout až v pondělí.

Brusel čeká na další krok Londýna

Evropská komise nyní vyčkává, až ji britská vláda informuje, jaké zamýšlí další kroky. Polský premiér Mateusz Morawiecki v reakci na hlasování uvedl, že stále doufá, že britský parlament odsouhlasí Johnsonovu dohodu. Schválení dodatku uvítal. „Vyhnout se chaotickému brexitu bez dohody by mělo být naší prioritou,“ prohlásil.

Podle zdroje z francouzské diplomacie není v ničím zájmu dále odkládat brexit. Paříž se poradí s unijními partnery, v tomto okamžiku nechce dělat žádná rozhodnutí.