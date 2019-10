Babiš pozval japonského premiéra do Prahy. S Tokiem chce hlubší spolupráci

„Byla to asi nejdůležitější schůzka, kterou jsem tady absolvoval. Považujeme Japonsko za velice důležitého partnera a investora. Pozval jsem pana premiéra Abeho na návštěvu. Doufejme, že se to povede,“ řekl @AndrejBabis po jednání s japonským premiérem @AbeShinzo . pic.twitter.com/ENvNAsEhf2

Spolupráce by se měla podle Babiše zaměřit na to, co Česko nejvíc trápí, a to je podle něj nedostatek pracovní síly. Tuzemskou ekonomiku je třeba podle mínění premiéra transformovat s využitím robotizace, umělé inteligence a dalších vyspělých technologií.

Babiš uvedl, že ve čtvrtek v Japonsku navštívil technologickou firmu NEC (Nippon Electric Company), která vyrábí například přístroje na rozpoznávání tváře. Ty by se daly v budoucnu využít třeba na letištích k rychlejšímu odbavení pasažérů. Český premiér rovněž připomněl, že firma Toyota, která vyrábí auta v Kolíně, chce zvýšit produkci.

Premiér se setkal s podnikateli sdruženými v Keidanren a navštívil společnost NEC. „Mají unikátní systémy na rekognici tváře. Tyto technologie umožní např. na letištích urychlit odbavení pasažérů. V této oblasti můžeme spolupracovat," řekl po návštěvě Andrej Babiš.

Předseda české vlády zastupoval v úterý Česko na slavnostním uvedení nového japonského císaře Naruhita na trůn, čímž ho pověřil prezident Miloš Zeman. Ve čtvrtek svou návštěvu v Japonsku ukončil.