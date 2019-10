Hlavně žádný Disneyland. Vídeň nechce turisty za každou cenu

Příjmy z turismu se sice mají do roku 2025 zvýšit ze současných čtyř na šest miliard eur a obrat poskytovatelů ubytování má vzrůst z 900 milionů na 1,6 miliardy eur. Vídeň už však nechce usilovat o to, aby každý rok stoupal počet nocí, které turisté ve městě stráví.

Hlavním měřítkem úspěchu má být do budoucna spokojenost obyvatel rakouské metropole. „Už nejde tolik o to, pídit se po odpovědi na otázku, co může udělat město Vídeň pro turisty; je třeba otázku obrátit a zeptat se, co může cestovní ruch udělat pro obyvatele,“ řekl vídeňský starosta Michael Ludwig (SPÖ).

Vlaky ano, levné letenky ne

Cílem strategie na následujících pět let (Visitor Economy Strategie) je také odlehčit historickému centru a dostat návštěvníky i do okrajových částí města. Přispět k tomu má vybudování takzvaných „hotspot projektů“ v konkrétních oblastech – například plánovaná víceúčelová hala ve čtvrti Neu Marx, nový autobusový terminál v Leopoldstadtu či oživení nábřeží Dunaje i Dunajského kanálu.

Radnice chce, aby víc turistů přijíždělo do města vlakem. Zatímco nyní dorazí do Vídně po železnici 21 procent a osobním autem 26 procent návštěníků, do roku 2025 by to mělo být opačně. Město už také nehodlá spolupracovat s nízkonákladovými leteckými společnostmi, což zdůvodňuje „ekonomickou, ekologickou i sociální neudržitelností,“ uvedl Kettner.

Důkazem, že novou turistickou strategii myslí Vídeň vážně, bude podle Kettnera to, že město v příštím roce poruší tradici a nezúčastní se Mezinárodní burzy cestovního ruchu v Berlíně (ITB Berlin), jednoho z největších veletrhů v této oblasti na světě.