Za jednodenní návštěvu Benátek turisté od července zaplatí až 10 eur

Přibylo Číňanů a Indů

„V posledních letech turistika vyrostla nesmírně rychle, především díky čínské a indické turistice. A ten trend se nezastaví. Jejich bohatnutí bude každoročně přidávat mnohasettisícové další davy turistů, kteří budou chtít vidět highlighty turistiky po celém světě. Jediná možnost je regulace,“ myslí si místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Jako příklad uvedl brány kolem měst, zvýšení cen či pořadníky. „Jsou to unikátní místa a těch zájemců je tolik, že pokud nemají být devastovány, tak se návštěvnost musí omezit,“ podotkl Papež. „Například některá místa v Botswaně jdou do internetové burzy a každý, kdo chce vidět parky, se musí přihlásit a vylosovat si místo v kempu,“ prohlásil Papež.

Pokud jde konkrétně o Prahu, zátěž padá třeba na Karlův most a Karlovu ulici, Pražský hrad či Staroměstské náměstí. „Prahu ročně navštíví odhadem 12,13 milionu návštěvníků, 8,5 milionu turistů zde přespí, jednodenních turistů je zhruba jedna třetina. V Benátkách je to úplně jinak, naprostá většina jsou jednodenní turisté. Praha to v tomhle má lepší, je to aktuálně čtvrté nejnavštěvovanější město Evropy,“ upozornil člen zastupitelstva hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL).