Tuny odpadků ročně. Turisté odešli, národní parky uklízejí

„Kdybychom šli do absolutních čísel za celou Šumavu, jsme na desítkách tun ročně,“ říká mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Obce by v parku chtěly více odpadkových košů a apelují na vedení parku, aby jich instalovalo víc, případně i mobilní toalety. Vedení parku ale zastává názor, že co si turista do lesa přinese, má si také odnést s sebou.

„Není to zvykem nikde na světě, v žádném národním parku. My jsme to i před lety zkoušeli, bohužel to příliš nefunguje. Jednak to samozřejmě vyžaduje svozovou službu a další zátěž pro hory,“ vysvětluje náměstek ředitele Správy KRNAP Jan Kašpar.

V Adršpaško-teplických skalách zase dva roky řeší problém s nedostatkem toalet. Jediné se tam nacházejí přímo u vstupu do rezervace. Mobilní záchody tu kvůli terénu být nemůžou a lidé to řeší po svém. Osobní potřebu vykonávají ve skalách mimo značené cesty.

Zajímavou inspirací může být kampaň v národním parku u sousedů v Bavorsku. Turisty upozorňuje, kolik vody znečistí jeden nedopalek cigarety nebo jak dlouho se rozkládá v přírodě umělý materiál. Účinnost akce vyhodnotí za tři roky.