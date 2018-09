Turistů už bylo dost. Památkáři chtějí zpoplatnit vstup do krumlovských zámeckých zahrad

Bellarie, Horská zahrada i Kvítkův dvůr

Výměnou za zhoršení podmínek zvažují památkáři například rozšíření prohlídkové trasy do Horské zahrady, ta by měla být dokončena do dvou let. Nově by se mohli turisté podívat také do opraveného letohrádku Bellarie v zámecké zahradě.