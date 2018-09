Vyhozené peníze, nebo nová cesta? Rodiny v Krumlově dostaly zaplaceno za život v centru

Mezi rodiny zapojené do projektu patří také Kyselkovi, kteří celý srpen strávili v bytě v centru města v Široké ulici. Český Krumlov si zamilovali, ale také si vyzkoušeli, jaké problémy tady běžný život přináší.

„Malá obslužnost, chybí obchody s potravinami, holičství, zelenina, mlékárna. Samozřejmě je tu hluk a cizinců je tu opravdu hodně,“ říká brigádník Roman Kyselka.

Ztrátu soukromí pociťovala také rodina Čarkových, která žije na okraji Krumlova, ale červen strávila v centru. „Turisté nám tady rozhrnovali závěsy a fotili si interiér našeho obýváku,“ vypráví Věra Čarková.

Intervence končí, debata pokračuje

Místní i turisté byli po tři měsíce svědky mnoha aktivit brigádníků, na ulicích se například rozdával chléb, grilovalo se, venčili psi nebo se hrálo na kytaru. Projekt vzbudil rozporné reakce. „Byly to vyhozené peníze, protože já tady žiju přes čtyřicet let a takhle jsme tady v té ulici nežili ani za bolševika,“ říká obyvatel centra Českého Krumlova Jan Střítecký.

„Je řada místních, kteří se do toho zapojují nebo nám pomáhají, rozhodně to není tak, že by všichni byli proti,“ oponuje sama Kateřina Šedá.

Vedení města do projektu vkládá naděje na řešení komplikované situace, kterou působí davy turistů v nevelkém historickém centru. „My teď hledáme cestičky, co s tím udělat, a projekt Kateřiny Šedé tomu pomáhá. Otevírá prostor diskusi na toto téma,“ uvažuje místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann (KDU-ČSL).

Jedna z prvních debat s Kateřinou Šedou o tom, co projekt UNES-CO během léta ukázal, se uskuteční v sobotu 22. září v krumlovském Kině Luna. Uměleckou intervenci pak v dubnu příštího roku podrobně zmapuje výstava v galerii Egon Schiele Art Centrum.