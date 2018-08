Přetíženému Českému Krumlovu by mohla ulevit koupě Vítkova dvora. Stát by vyšel na sto milionů

„Český Krumlov je extrémně navštěvované místo, a pokud by se to rozšířilo o tuto část, tak by to určitě pomohlo. Je fakt, že Český Krumlov vydělává velice slušné peníze, ročně sem přijede pět set tisíc platících návštěvníků, mohli bychom to zrealizovat. Bylo by to pro návštěvníky obohacení a musíme přesvědčit majitele, aby nám dvůr prodal za nějakou dobrou cenu, protože si myslím, že soukromník by to nekoupil,“ řekl Babiš.

Jednorázová investice, která by zahrnula nákup Kvítkova dvora a jeho obnovu během několika let, by vyšla na více než sto milionů. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková předpokládá, že peníze by šly ze zdrojů památkářů a ministerstva kultury.

„Máme propočty, že návštěvnost by mohla být velmi rentabilní a po státním rozpočtu bychom nechtěli na provoz žádné prostředky, všechno bychom kryli z vlastních výnosů. Rádi bychom představili funkci okrasného hospodářského dvora, kterým Kvítkův dvůr v minulosti byl,“ vysvětlila Goryczková. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poznamenal, že investice do Kvítkova dvora by mohla znamenat omezení peněz na jiné památky.

Hrad a zámek Český Krumlov navštívilo vloni přes 460 tisíc lidí. Jde o nejnavštěvovanější jihočeskou památku. V budoucnu rozšíří prohlídkové trasy o zahradní muzeum, které vzniká v prostoru kuchyňské zahrady u Paraplíčka. Zakončí vyhlídkovou promenádu Horské zahrady.