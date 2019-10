Porážka, ale i nekompromisní odvaha. Johnsonovy dopisy pro EU rozdělily britský tisk

„Boris proti rozvracečům brexitu bojuje třemi vzdornými dopisy Evropské unii,“ shrnuje události sobotní noci list The Sunday Times, podle kterého Johnson „ve své bitvě za brexit otevřel novou frontu“. Premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat označuje list za nekompromisní.

Johnson nejprve zdůraznil, že o odklad brexitu žádat nebude. Později dopis s žádostí do Bruselu odeslal, ovšem nepodepsal. Připojil k němu naopak další, ve kterém odklad označuje za chybu.

Nedělní vydání britského tisku na titulních stranách komentují sobotní překotný vývoj kolem odchodu Británie z Evropské unie. Johnson v dolní komoře parlamentu neprosadil svou brexitovou dohodu, protože poslanci místo ní schválili dodatek, jímž se tento krok odkládá až do doby, kdy budou odsouhlaseny potřebné prováděcí zákony.

Podle nedělníku The Sunday Telegraph premiér Johnson žádost poslal jen proto, že ho k tomu váže zákon. „Je to dopis parlamentu, nikoliv můj,“ cituje Johnsovův text list, který premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat vítá. „Poslanci našli další způsob, jak prodloužit agónii naší země a znovu odložit vlastní návrat do reality,“ komentuje sobotní hlasování v Dolní sněmovně.

Jako o „ponižující porážce“ premiéra Johnsona v Dolní sněmovně píše o hlasování nedělník The Observer, podle kterého z premiérových plánů na odchod zbyl jen chaos. Titulní stranu doplňuje fotografie sobotních demonstrací zastánců členství Británie v EU.