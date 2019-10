Další odklad brexitu Evropská unie neschválí, varuje Macron

Komplikovaný alternativní mechanismus se týká pouze Severního Irska . To by na základě nové dohody společně se zbytkem Spojeného království opustilo jednotný trh EU, zároveň by tam ale platily unijní regulace týkající se zboží . Na jejich dodržování budou dohlížet britské úřady, přičemž kontroly se mají odehrávat v severoirských přístavech a letištích, nikoli při vývozu do Irské republiky.

Severní Irsko bude z právního hlediska součástí britského celního území a bude tedy moci těžit z budoucích obchodních dohod Londýna. V praxi ale vznikne celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie . Při transportu zboží přes Irské moře zároveň nebudou poplatky účtovány automaticky. Britské úřady budou unijní cla vybírat u výrobků, které by mohly následně skončit na unijním trhu, což se bude týkat i dovozu do Severního Irska ze třetích zemí. Tímto uspořádáním by odpadla potřeba celních kontrol na irské hranici.

Získá-li systém podporu prosté většiny, platil by další čtyři roky. Pokud by jej však podpořily oba tábory místního politického uspořádání, tedy unionisté i republikáni, zůstal by v platnosti dalších osm let. Pakliže by severoirští zákonodárci protokol z brexitové dohody odmítli, spustilo by to dvouleté přechodné období pro nalezení nového řešení, které by zachovalo volný režim na irské hranici.