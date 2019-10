„My versus oni.“ V polské předvolební kampani rezonovalo rozdělení společnosti

„A nevyplývá to jen z vlastních chyb názorově nesourodé opozice, ale i z 24hodinové propagandy ve veřejnoprávních i straně PiS blízkých médiích, která ji démonizují a ukazují jako zkorumpovanou skupinu, kterou vodí na provázku zahraniční mocnáři,“ tvrdí Kucharczyk.

„Jako občanka si dělám starost o situaci v mé zemi. Tuto neděli máme volby, nejdůležitější volby od roku 1989. Na nich bude záležet, kde se má země ocitne: zda bude demokraticky řízeným státem, zda to bude země patřící do Evropy, anebo země oddělující se od demokratické Evropy,“ zdůraznila.

K polarizující rétorice ale sahají i oponenti vládní PiS. Například čerstvá nositelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarczuková sice neřekla přímo pro koho, či proti komu by Poláci měli hlasovat, ale z kontextu jejích vyjádření je zřejmé, že neagituje pro PiS.

„TVP je čistě státní, nikoliv veřejnoprávní televize“

Vláda opoziční Občanské platformy skončila před osmi lety v atmosféře únavy Poláků z afér, do nichž se její politici zapletli. „Od Práva a spravedlnosti se očekávalo více, protože se označuje za stranu pravicovou, konzervativní a morálně čistou,“ připomíná Materská-Sosnowská.

Dodává, že PiS stranou výhradně morálně bezúhonných lidí není, voliči jí ale hříchy dokážou odpustit částečně vlivem omezení plurality ve veřejnoprávních médiích.

„To, co PiS udělala s veřejnoprávními médii, do jaké míry se (veřejnoprávní média) stala její hlásnou troubou, je v demokratické zemi nebývalé,“ tvrdí politoložka zejména o Polské televizi. „Je to televize čistě státní, a ne veřejnoprávní,“ dodává.

Podle Kucharczyka nelze vyloučit, že část voličů o některých aférách vládnoucí strany vůbec neslyšela, protože v určitých regionech Polska mají lidé přístup jen ke zpravodajství Polské televize (TVP) a televize TVN, které nevěří. Majitelem mediální skupiny TVN je americká společnost Discovery.