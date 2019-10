Irácké protesty dosáhly už i do Bagdádu. Druhým dnem umírali lidé, zraněných jsou stovky

Při střetu policistů a protestujících v centru města zemřeli dva lidé, uvedla AP. Podle agentury Reuters zemřelo ve čtvrti Az-Zaafaráníja dítě, když jeden z protestujících hodil na projíždějící civilní auto zápalnou lahev.

Menší skupiny protestujících se ve středu sešly také ve městě Kirkúk na severu Iráku a ve východní provincii Dijála.

Ve městě Násiríja zemřeli při demonstracích dva z protestujících a 14 lidí bylo zraněno, včetně 11 členů bezpečnostních složek, uvedla s odkazem na místní úřady agentura AFP. Podle Reuters policie „ztratila kontrolu“ a musely být povolány elitní armádní protiteroristické jednotky.

Bouřlivé úterý

Policie při úterním protestu použila slzný plyn, vodní děla i ostré náboje. Následky střetu s demonstranty ve středu v centru irácké metropole odklízela úklidová služba a těžká technika odvážela odpad.

Kolem náměstí Tahrír hlídkovaly početné policejní jednotky včetně obrněných aut a členů zásahových oddílů. Ráno zůstal uzavřen most vedoucí z náměstí do takzvané Zelené zóny, v níž sídlí vládní úřady a velvyslanectví několika zemí a do níž se lidé snažili dostat při úterním protestu.