Výčitky kvůli brexitu, kritika Johnsona i vzpomínky na zkouřená léta. Cameron vydal paměti

Johnson prý prosazoval brexit kvůli kariéře

V pamětech se věnuje také stranickým kolegům. Boris Johnson se prý při rozhodování o tom, zda podpořit kampaň pro setrvání v EU či pro odchod, zajímal v první řadě o to, co pro něj bude nejvýhodnější. „Jakýkoliv vysoce postavený představitel toryů, který by se kampaně ujal na straně zastánců brexitu, která byla plná výjevů patriotismu, nezávislosti a romantiky, by se stal zlatíčkem strany,“ napsal Cameron. „(Johnson) nechtěl riskovat, že tuto korunu získá jiná významná osoba, zejména pokud by to měl být Michael Gove,“ doplnil.

Zdůraznil také, že ačkoliv Johnson opakovaně řekl, že Spojené království musí EU opustit 31. října, v soukromí hovořil o možnosti vyhlášení nového referenda po nových jednáních s EU.

Cameron také kritizoval, že Johnson v kampani využil autobus, na kterém byl mnohokrát zpochybněný slogan, že vystoupení z EU by Británii umožnilo každý týden státnímu zdravotnictví odvádět 350 milionů liber navíc: „Boris se vozil v autobusu po Británii a pravdu nechal doma.“ Johnson a Gove byli podle něj „velvyslanci věku populismu očerňujícího experty a ohýbajícího pravdu“.