Ulovit polární záři, projít se po „karibské“ pláži. Magické Lofoty a nedotčená Senja jsou ráj severu

V Oslu zapůsobí válečné muzeum

Před odjezdem z města jsme ještě trochu nečekaně absolvovali pěšky túru k horní stanici lanovky Fjellstua, která byla z technických důvodů mimo provoz. Na kopec vede více než 1200 takzvaných Šerpových schodů. Naštěstí se alespoň na chvíli ukázalo i modré nebe, takže jsme si užili výhled na Tromsø z několikasetmetrové výšky.

Po návratu do Evenes jsme odletěli do Osla, kde jsme měli před přestupem na spoj do Prahy celé volné odpoledne a večer. Norská metropole má přes půl milionu obyvatel a díky imigraci patří mezi rychle se rozrůstající evropská města. Zaujala mě především budova opery, která se nachází u vody a zkosené plochy, po kterých se dá vyjít nahoru a dopřát si výhled na město, jsou poměrně zajímavé.

Jinak ale Oslo nikterak zvláštní kouzlo nemá, obzvlášť budova hnědé hranaté radnice. Podívali jsme se také ke královskému zámku a parlamentu, ovšem asi nejzajímavější byly v přístavu trhy s biopotravinami včetně úžasného mrkvového koláče, a dále pak muzeum norské válečné historie u hradní pevnosti Askerhaus.

Jedna místnost je věnována aktuálním misím včetně té afghánské proti Talibanu, další nás zavede hlouběji do historie – Norové tu vystavili vikingské lodě, mapy dřívější unie Norska se Švédskem, ale také informace o slavné bitvě v Narviku, jenž se nachází poměrně blízko Lofot.

V roce 1940 tento nezamrzající přístav klíčový pro přesun železné rudy ze Švédska obsadili nacisté. Proti nim však vyrazily síly Francie, Polska a hlavně Velké Británie. A Němci poprvé od začátku druhé světové války utrpěli porážku. K okupaci Norska nacisty ale i přes mobilizaci nakonec stejně došlo a v čele loutkové vlády stanul kolaborant Vidkun Quisling.