Netanjahu: Izrael zná místo, kde Írán vyvíjel jaderné zbraně

Íránský ministr zahraničí v reakci uvedl, že právě Izrael je zemí, která skutečně vlastní jaderné zbraně. Netanjahu hovořil na nečekaně svolané tiskové konferenci. Někteří jeho kritici a političtí oponenti ho následně obvinili, že se oznámením snaží získat hlasy před předčasnými parlamentními volbami, které se uskuteční 17. září a které budou letos už druhé. Po těch minulých se Netanjahuovi nepodařilo sestavit koalici.

„V tomto zařízení Írán podnikl experimenty s cílem vyvinout jaderné zbraně,“ prohlásil podle agentury Reuters Netanjahu. Podrobnosti nesdělil. Ukázal ale dva satelitní snímky – na tom prvním z června byla budova neporušená, na tom druhém z července byly její části zničeny. „Toto chci vzkázat tyranům z Teheránu,“ řekl Netanjahu. „Izrael ví, co děláte, Izrael ví, kdy to děláte, a Izrael ví, kde to děláte,“ zdůraznil izraelský premiér.