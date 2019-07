Írán překročil s uranem další červenou čáru a hrozí oživením centrifug. Dejte si pozor, varuje Trump

Írán v neděli oznámil, že „během několika hodin“ začne obohacovat uran nad dohodou stanovený limit 3,67 procenta, a to pro energetické účely.

„Pro reaktor v Búšehru potřebujeme uran obohacený na pět procent – a to je naprosto mírumilovný projekt: Výroba elektřiny v reaktoru, který společně postavil Írán a Rusko, aby naplnilo energetickou poptávku naší země a průmyslu,“ konstatoval poradce ajatolláha Chameneího Alí Akbar Velajátí.

Plňte sliby, jinak přitvrdíme, zní z Teheránu

„Dvacet procent zatím nepotřebujeme, pokud ale budeme chtít, můžeme to produkovat. Když jsme překročili 3,67 procenta, nebyl by to pro nás problém,“ uvedl Kamálvandí s tím, že možnostmi obohacování uranu se zabývala íránská nejvyšší bezpečnostní rada.

Třetím krokem při vypovídání jaderné dohody z íránské strany by podle Kamálvandího mohlo být zvýšení počtu odstředivek - konkrétně obnovení centrifug IR-2 a IR-2 M. Evropští signatáři dohody by tak podle něj měli rychle splnit své sliby, jinak Írán bude i nadále omezovat své závazky, dodal mluvčí.