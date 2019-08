Hlavním poraženým je britská demokracie, píše evropský tisk o přerušení parlamentu

Rozhořčení, rozruch a šok vyvolalo podle čtvrtečních vydání britských novin rozhodnutí premiéra Borise Johnsona přerušit před plánovaným brexitem na několik týdnů zasedání parlamentu. Podle levicového listu The Guardian se nyní opozice připravuje na „poslední zoufalý pokus“ zabránit odchodu Velké Británie z Evropské unie bez dohody. List Financial Times napsal, že Johnson parlamentu odepřel vyjádřit se k nejzávažnějšímu rozhodnutí za posledních čtyřicet let. Evropští novináři píší nejčastěji o ráně pro jednu z nejstarších demokracií.