Posádka zadrženého ruského tankeru je doma. Kapitán popsal chování Ukrajinců

„Před připlutím do přístavu jsme dodrželi všechny formality. Ještě tentýž den jsme zakotvili u doku v Izmajilu. Ráno přišli lidé, kteří se představili jako pracovníci vojenské prokuratury v Oděsse a zahájili vyšetřování,“ sdělil kapitán tankeru Drobjazko.

Zdůraznil, že posádka neplánovala žádný konflikt, i když si myslí, že Ukrajinci neměli právo nastoupit na palubu bez představitele ruského konzulátu. „Neporušili jsme ani ukrajinské, ani ruské zákony,“ poznamenal.

Prokurátoři podle něj informovali posádku o jejích právech, chovali se klidně a dovolili všem zavolat svým blízkým. Po výslechu se námořníci přesunuli do moldavského Kišiněva, odlétli do Moskvy a nyní jsou na cestě do domovského Krasnodaru.