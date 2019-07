Řím prohrává boj s nánosy odpadků. Lékaři mají strach z šíření nemocí, EU hrozí sankcemi

Krása Říma upadá už dekády. Před šesti lety úřady uzavřely největší evropskou a zároveň jedinou římskou skládku. Poslední rána přišla poté, co v prosinci minulého roku vyhořela tamní nejdůležitější spalovna, do níž mířilo až 800 tun odpadu denně, téměř čtvrtina toho, co Řím vyprodukuje.

„Nemůžete ani vyvenčit psa, protože byste museli vyjít na ulici. Je to ostudné. Jednou vedle mě proběhla krysa. Myslím si, že tady za chvíli dostaneme choleru,“ obává se obyvatelka italské metropole Alessia.