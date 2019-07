Jubilující zubačka na Pilatus i další klenoty lidského umu zvou (nejen) k velehorám

Z celosvětového hlediska vede do největší výšky ozubnicová železnice z města Manitou na Pikes Peak (Manitou and Pikes Peak Railway) v Coloradu ve Spojených státech s horní stanicí v 4260 metrech, byť ta je momentálně mimo provoz. Loni byla doprava na ní zastavena kvůli špatnému stavu trati a rekonstrukce potrvá do roku 2021.

Nebude tedy možné oslavit její stotřicetiny. Poprvé byla zubačka na Pikes Peak zprovozněna již roku 1890. Ve srovnání se švýcarskými zubačkami je pozoruhodné, že dráha nebyla nikdy elektrizována. Místo původních parních lokomotiv ale začaly koncem 30. let jezdit dieselové a od 60. let do roku 2017 byly v provozu dieselové motorové vozy od firmy SLM.