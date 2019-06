Spravedlnost, slušnost a životní prostředí. Čaputová se chce zasadit za lepší Slovensko

Styl, který s sebou do politiky přinesla – ač do té doby žádné politické zkušenosti neměla – je zatím nejvyzdvihovanějším aspektem pětačtyřicetileté právničky.

„Vražda Jána Kuciaka, reakce veřejnosti na ni a obrovské občanské protesty, které následovaly, utvrdily mé rozhodnutí (kandidovat). V minulosti jsme s Kuciakem spolupracovali na více kauzách – on jako investigativní novinář, já jako právnička – kde bylo podezření ze zneužití moci. Vůbec nepochybuji o tom, že byl zabit kvůli své práci,“ řekla americkému deníku The Washington Post .

Společně s organizací přinesla do parlamentu předloni petici s podpisy 76 tisíc Slováků žádající zrušení amnestií. Národní rada to učinila po dvou týdnech.

„Byl to těžký příběh, který trval čtrnáct let, prošli jsme si všeličím, obavami, strachem, ale nakonec jsme zvítězili,“ vrací se Čaputová k případu z Pezinku, který jí vynesl i Goldmanovu cenu, považovanou za Nobelovu cenu za ekologii.

Do povědomí veřejnosti se Zuzana Čaputová dostala díky své čtrnáct let trvající právní bitvě proti skládce odpadu v domovském Pezinku nedaleko Bratislavy. Kauza se ze slovenských soudů dostala až k těm evropským, kde nakonec odpůrci skládky ohrožující zdraví obyvatel slavili úspěch. Případ navíc přinesl zpřísnění pravidel v celé Evropské unii.

Útok církve

Na tradičně katolickém Slovensku vzbudila Čaputová rozruch svými liberálními názory. Sama je rozvedená, vychovává dvě dcery, roky žila „na psí knížku“ s fotografem a hudebníkem Petrem Konečným.

Čaputová souhlasí s právem žen na potrat, s migračním paktem i s adopcemi dětí homosexuálními páry. „Preferuji, aby mělo dítě biologickou matku a biologického otce. Ale v případě, kdy by mělo vyrůstat v ústavní péči, myslím, že by mu bylo lépe se dvěma milujícími lidmi jakéhokoliv pohlaví.“

Za tato slova sklidila kritiku od představitelů slovenské katolické církve. Například trnavský arcibiskup Ján Orosch se nechal slyšet, že podpora Čaputové je těžký hřích. Naopak jeho předchůdce, odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, nebo český kněz a filozof Tomáš Halík se za Čaputovou veřejně postavili.

Podpora od Andreje Kisky

Zuzanu Čaputovou v kampani podporoval i tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska, který se o znovuzvolení neucházel. Místo toho se rozhodl naskočit do slovenské politiky s nově založenou stranou.

A zřejmě i kvůli tomu se Kiska stal jedním z hlavních témat prezidentské kampaně. V souvislosti s možným odsouzením kvůli daňové kauze jeho rodinné firmy Čaputová připustila, že by případnou žádost o milost posoudila: „Žádný politik by nebyl při udělování milostí nikdy zvýhodněný. Při každé žádosti o milost bych postupovala stejně jako v případě každého jiného občana, tedy musely by tam být důvody k tomu, aby se vůbec o udělení milosti dalo uvažovat.“

Za to, že udělení milosti Kiskovi strikně nevyloučila, Čaputová opět sklidila kritiku protikandidátů, zejména Maroše Šefčoviče, kterého v kampani podporovala vládní Smer-SD Roberta Fica, jenž je řadu let Kiskovým politickým rivalem.

Následně se však Čaputová poměrně nečekaně vůči Kiskovi vymezila, když zdůraznila, že ona by se v případě obvinění z politiky stáhla: „Já bych do politiky nešla, ačkoliv si ho jako politika vážím. Pro mě by to byla překážka.“

Slovensko patří do Evropy a na Západ