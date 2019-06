Slibů bylo dost, je čas na činy. Papežův čistič vyzval polskou církev, aby už nekryla pedofily

Zlomový film

Sciclunu do Polska pozvala tamní biskupská konference, a to ještě před květnovým uvedením dokumentu Jen to nikomu neříkej. Ten přinesl zpovědi obětí a především ukázal, že církev některé pachatele pedofilních činů nechala dál pracovat s dětmi. V tradičně katolické zemi vyvolal nebývalý rozruch. Je volně dostupný na internetu a viděly ho miliony lidí.