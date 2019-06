Útok na tankery v Perském zálivu spáchal asi stát, míní vyšetřovatelé. Neřekli který

Bolton má jasno

Závěry zprávy nestačí Spojeným státům. Ty ústy poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona z incidentu obvinily íránský režim: „Myslím, že je jasné, že to byly námořní miny téměř určitě z Íránu. Kdo jiný by to mohl udělat? Někdo z Nepálu?“ Bolton je znám svým ostrým postojem k režimu ajatolláhů, který v minulosti navrhoval vojensky svrhnout.

Saúdská Arábie zase obviňuje jemenské Hútíe, jejichž povstání vojensky potlačuje společně s jemenskou vládou. Prý konali na příkaz Teheránu. I tuto verzi Írán odmítl.

„Možnost, která se přímo nabízí, je Írán, který chce ukázat, že má možnosti, jak čelit přílivu amerických zbraní do regionu. Írán nemá takové bombardéry, nemá letadlové lodě, ale může ukázat takovýmito záškodnickými akcemi, které neměly tankery potopit, ale jen poškodit, že by je klidně potopit mohl,“ upozornil analytik Metropolitní univerzity Břetislav Tureček.

„Zároveň ale máme i jiné teorie. John Bolton je člověk, který už desítky let brojí proti Íránu, takže ten by ani nemohl připustit jinou možnost. Je možnost, že to mohla být operace pod falešnou vlajkou, která má pouze vyvolat dojem, že to udělali Íránci. Íránci třeba zmiňují možnost Izraele,“ doplnil Tureček. Za „nepříjemného rivala“ v regionu považuje Írán i Saúdská Arábie, připomněl.