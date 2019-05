Čech zachraňuje téměř zapomenutý jazyk, kterým mluví jen čtyři ostrované

Právě do té doby na Sarku vládla čtyřicítka majitelů pozemků, kteří vybírali úředníky. Až od roku 2008 si obyvatelé volí politiky do místního parlamentu. A politika ostrova je trochu svérázná. Třeba zákaz aut nebo pouličního osvětlení, neplatí se tu daně, nemají tu ani policii. V roli strážníka a jeho pomocníka se tu střídají místní.

„Je to báječný projekt, který nás samozřejmě v první fázi trošku vyděsil, protože je to něco, co tady ještě nikdo nezkusil. On se rozhodl nejen zkoumat jazyk na tom daném místě, ale zároveň provést jakousi revitalizaci a zachránit ho,“ vítá nápad Pavel Stichauer, vedoucí dizertační práce Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Nikdo předtím nepřišel na to, že v místním archivu jsou uloženy desítky hodin zvukového materiálu. Je to bohatý zvukový fond, ve kterém jsou obsaženy výpovědi přibližně čtyř desítek mluvčích napříč dvacátým stoletím,“ upozornil Neudörfl.

„Jeden rok sloužíte jako strážný pomocník a druhý rok pak sloužíte už jako strážník. Je to vlastně něco jako vojenská služba ve prospěch ostrova. Bereme to jako čest starat se o právo a pořádek na tomto malém ostrově,“ vypověděl Phil Perrée, obyvatel ostrova Sark.

„Spousta lidí o to má velký zájem. Myslím si, že když se dnes svět tak rychle mění, je dobré se snažit ochránit tyhle malé kultury, včetně jazyka,“ dodal obyvatel ostrova Phil Perrée.

Jestli se Martinu Neudörflovi plán podaří a za patnáct let bude ještě někdo na světě kromě něj mluvit sarkézsky, jisté není. Záleží, kolik lidí svým nadšením strhne. „I tím entuziasmem samotného badatele můžete vlastně nakazit lidi, aby se taky snažili se jazyk naučit sami. A pak si řeknou – no když je to cizinec, tak proč bych to nemohl zvládnout já, když je to jazyk mojí babičky,“ míní jazykovědec Novák.

„Já pokaždé, když jdu do hospody, ať už k Mořské panně nebo někam jinam, tak mi všichni vyjadřují podporu a pořád mi říkají, že si toho nesmírně váží, že konečně někdo jim přijel pomoct,“ přiznal Neudörfl.

„Když Martin navštívil školu v Sarku, vyvolalo to velký zájem mezi malými dětmi. To je zásadní věc u každého jazyka,“ potvrdil i Perrée.