ZÁZNAM DEBATY: Možní nástupci Junckera varují před koncem Schengenu a navrhují komisaře pro Afriku

O šéfovi Evropské komise má být jasno na podzim

Mezi šesti diskutujícími večer nebyl žádný výrazný zástupce euroskeptických uskupení, která podle průzkumů v mnoha unijních zemích sílí, a do výsledku eurovoleb by tak mohla výrazněji promluvit. Před takovým vývojem mnozí z účastníků debaty varovali a do kamer evropské voliče žádali, aby přišli hlasovat.

Příštích 751 europoslanců bude moci mezi 23. až 26. květnem vybrat okolo čtyř set milionů oprávněných voličů napříč EU. Budou mezi nimi i lidé z Velké Británie, kde se eurovolby kvůli odkladu brexitu až na konec října nakonec konají také.

Stávající komisi končí mandát na konci října. Do té doby musí europarlament potvrdit jméno nového předsedy EK; budoucího předsedu navrhuje Evropská rada, tedy premiéři a prezidenti členských zemí EU, která se sejde v červnu.