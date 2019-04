Petříček chce kvůli zrušeným vystoupením českých umělců jednat s čínským velvyslancem

O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podle něj tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF – Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.

„Je to nešťastné rozhodnutí, pokud by právě kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým nesouladům v politice,“ řekl Petříček. „Kultura je od toho, aby lidi sbližovala. Jestli mají umělci nějaké názory, tak by za to neměli být trestáni,“ doplnil.

Petříček si chce vyžádat podrobnější informace o záležitosti od ministerstva kultury. Poté hodlá věc na diplomatické úrovni řešit. „Chci se setkat v blízké době s čínským velvyslancem a chci s ním o tom hovořit,“ řekl.

Hřib chce podpořit vystoupení českých umělců v jiných zemích