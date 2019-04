Vědci varují před vraždícími roboty. Rozhodování strojů o životě a smrti by mělo nedozírné následky

Profesor robotiky Noel Sharkey tvrdí, že plně robotického vojáka dokáže se svými studenty vyvinout do čtrnácti dnů. „Umí pronásledovat cíl, sám si ho vybrat a zneškodnit ho. Jediné, o co se snažíme, je zakázat funkce vybírání cíle a použití síly,“ ujišťuje Sharkey, který je jedním ze zakladatelů kampaně proti robotům-zabijákům.

Debata na půdě OSN se zatím nikam neposunula

Pokud by o výběru cíle a jeho zneškodnění rozhodoval výhradě stroj, mělo by to podle odpůrců těchto zbraňových systémů nedozírné důsledky. Před tímto krokem varuje na čtyři a půl tisíce vědců z oblasti výpočetní techniky, ale i zakladatel Microsoftu Bill Gates.

Do celosvětové akce se zapojilo i několik nositelů Nobelovy ceny. „Pod vlivem naší kampaně se vlády rozhodly jednat o této otázce v Ženevě na půdě OSN,“ potvrzuje Jody Williamsová, která obdržela Nobelovu cenu za boj proti nášlapným minám.

Organizátoři kampaně věří, že se v OSN do čela tažení za mezinárodní smlouvu o zákazu automatizovaných strojů na zabíjení postaví německá vláda. Ta už prostřednictvím ministra zahraničí Heiko Maase vyzvala členské státy OSN, aby se vývoje plně automatických bojových robotů zřekly.

Berlín se ovšem v tomto směru zasazuje pouze o nezávaznou deklaraci, nikoli o celosvětový zákaz. Proti závazné smlouvě se totiž staví nejsilnější vojenské mocnosti světa.