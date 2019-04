Ukrajinci v Česku chtějí za prezidenta Zelenského, většina diaspory je ale pro Porošenka

Nízkou účast kritizoval ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin, podle něhož při minulých prezidentských volbách v roce 2014 přišlo v zahraničí k urnám o 20 tisíc lidí víc než letos. „Jsou to trpké počty,“ prohlásil ministr. „Občanská povinnost by měla být stejně důležitá pro všechny Ukrajince, jakkoli to zní pateticky,“ zdůraznil Klimkin.

Po sečtení 85 procent odevzdaných hlasů si vedení v prvním volebním kole celostátně udržuje Zelenskyj s 30,4 procenta hlasů před Porošenkem (16) a třetí Tymošenkovou (13,3). Čtvrtý Bojko získal 11,5 procenta.