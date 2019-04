První krok k vítězství, tvrdí před druhým kolem Zelenskyj. Tymošenková věří, že ještě přeskočí Porošenka

Podle čtyř těchto anket získal Zelenskyj přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent. Tymošenková by na třetím místě měla dosáhnout na 14 procent hlasů.

Dosavadní výsledky, podle kterých s největší pravděpodobností do druhého kola postoupí Zelenskyj a Porošenko, odpovídají výsledkům průzkumů provedených u volebních místností.

video Průběžné výsledky sčítání na Ukrajině: Do druhého kola míří Zelenskyj a Porošenko

„Toto je jen první krok k volebnímu vítězství,“ ujistil své příznivce Zelenskyj.

Současný prezident Petro Porošenko během sčítání výsledků označil Zelenského za loutku oligarchy Ihora Kolomojského, v jehož televizi Zelenskyj působil. „Osud mi do druhého kola určil Kolomojského loutku. A já se nestydím říct: Kolomojskému nedáme žádnou šanci,“ prohlásil.

Tymošenková se odmítá smířit se třetím místem

Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková označila výsledky exit pollů za zmanipulované a tvrdí, že místo Porošenka postoupí do druhého kola právě ona. „Chtěla bych říct veřejnosti: Neberte průzkumy jako pravdivé, je to jen sociologie. Jsou to absolutní lži. Jsem si jistá, že po skutečném sečtení hlasů a shromáždění všech protokolů nebude ve vládě žádná Porošenkova mafie.“

Ústřední volební komise dostala zhruba sedmnáct set stížností na porušení volebních pravidel, žádné vážnější problémy ale průběh hlasování nenarušily.