„Lidé mají právo vzbouřit se proti nespravedlivým zákonům.“ Před devadesáti lety se narodil Martin Luther King

„I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character…“ („Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru…“) zaznělo v nejslavnějším projevu Martina Luthera Kinga Jr., od jehož narození uplyne v úterý devadesát let.