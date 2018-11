Zpráva, která před 55 lety šokovala svět. Atentátník v Dallasu zabil amerického prezidenta Kennedyho

V roce 1960 zvítězil Kennedy v prezidentských volbách, při kterých porazil Richarda Nixona. Stal se tak nejmladším americkým prezidentem v historii. Svůj prezidentský mandát začal slovy: „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete vy udělat pro vaši zemi.“

Po válce krátce pracoval jako novinář. Poté jeho kroky zamířily do politiky. V roce 1947 se stal kongresmanem za demokraty. O šest let později ve své politické kariéře pokračuje na pozici senátora.

John Fitzgerald Kennedy se narodil jako druhé z devíti dětí vlivné rodině původem irských přistěhovalců. Studoval na Harvardově univerzitě a v roce 1940 nastoupil do armády. Sloužil v Tichomoří, kde utrpěl těžké zranění zad.

Spolu se svým bratrem Robertem Francisem Kennedym představoval „JFK“ svěží vítr v politice a oba byli trnem v oku konzervativně založeným kruhům. S bratrem přitom prezidenta pojila nejen politická kariéra, ale i neblahý skon. „Bobby“ Kennedy se stal obětí atentátu poté, co oznámil svůj triumf v prezidentských primárkách v Kalifornii v roce 1968.

USA odpovědělo na tyto kroky zahájením námořní blokády Kuby. Přes nátlak generálů se Kennedymu podařilo uchránit svět od jaderné katastrofy, a to díky jednání se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem.

Jeho slova se naplnila v roce 1969, kdy první lidé Neil Armstrong a Edwin Aldrin stanuli na Měsíci.

Dallaský atentát

J. F. Kennedy začal svoji předvolební kampaň za znovuzvolení do Bílého domu v texaském Dallasu. To, že se stane tragédie, předvídal ranní titulek dallaských novin. V černém rámečku připomínajícím smuteční oznámení stálo „Vítejte do Dallasu, pane Kennedy“.

Do Dallasu s prezidentem přiletěla i jeho žena Jacqueline, které tři měsíce předtím zemřel na porodním sále jejich syn.