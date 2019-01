Segregace na amerických školách kvete i 60 let po jejím zrušení

Bezprostředně poté, co zákon vešel v platnost, se tak situace téměř nezměnila. Trvalo ještě několik desetiletí, než se takzvaná desegregace začala uplatňovat. Devadesátá léta a začátek nového století ale tomuto trendu příliš nepřály. Tristní zůstává situace nejen mezi Afroameričany, stejným problémům čelí i přistěhovalci z Latinské Ameriky. Zástupce amerického ministerstva školství nedávno prohlásil, že kdyby Martin Luther King ještě žil, byl by sklíčen pohledem na množství škol, které jsou stále segregované.

V amerických velkoměstech bují barevná ghetta

Faktická segregace je tak mnohem silnější, než bychom po šedesáti letech čekali. „Běloši na rozsudek reagovali tak, že se vystěhovali z oblastí, kde by hrozilo, že by mohli chodit s černochy do školy,“ vysvětlil Kozák. Výsledkem je, že segregované jsou nejen školy, ale celé čtvrtě velkých amerických měst. Spravedlivě namíchat do místních školních institucí děti různých barev tak bývá poměrně obtížné.