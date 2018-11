Nahrávky z vraždy Chášakdžího prý šokovaly i člena saúdské tajné služby. NYT píše o objednávce Rijádu

Audionahrávky zachycující vraždu saúdského novináře Džamála Chášakdžího a její přípravu šokovaly podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana i člena saúdské tajné služby. Podle deníku The New York Times z nich vyplývá, že odstranění tohoto kritika saúdského korunního prince zosnovalo nejspíš nejvyšší vedení v Rijádu. List to uvedl s odvoláním na tři zdroje, které jsou s nahrávkami obeznámené.