Erdogan předal Saúdům i USA záznam spojený s vraždou novináře Chášakdžího

2. října 2018 – Opoziční novinář Džamál Chášakdží byl naposledy spatřen na návštěvě saúdskoarabského konzulátu v tureckém Istanbulu, kam se vydal, aby si vyřídil doklady kvůli svatbě. Jeho turecká snoubenka Hatice Cengizová ho na úřad doprovázela, ale nedostala povolení vstoupit dovnitř.

3. října 2018 – Mluvčí tureckého prezidenta Tayyipa Recepa Erdogana řekl, že Chášakdží je stále uvnitř konzulátu a že Turecko situaci monitoruje. Zástupce Saúdské Arábie ale uvedl, že Chášakdží z budovy odešel.

6. října 2018 – Turecká prokuratura začala vyšetřovat novinářovo zmizení. Prokuratura v prohlášení uvedla, že se zaměřuje na „ověření tvrzení“, že známý novinář „byl zadržen na konzulátu“.

9. října 2018 – Deník The New York Times napsal, že čelní představitelé tureckých bezpečnostních složek dospěli k závěru, že Chášakdží byl zavražděn na příkaz saúdskoarabské královské rodiny. Vysoce postavený turecký představitel newyorskému listu řekl, že novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace. Tým saúdskoarabských agentů prý jeho tělo rozřezal speciální pilou.

11. října 2018 – Republikánský předseda výboru pro zahraniční vztahy Senátu USA Bob Corker prohlásil, že Spojené státy by měly uvalit sankce na Saúdskou Arábii, pokud se prokáže, že Rijád stojí za Chášakdžího zmizením.

13. října 2018 – Saúdská Arábie opět popřela obvinění z vraždy Chášakdžího. Saúdskoarabský ministr vnitra Abdal Azíz bin Saúd bin Najíf řekl oficiální saúdskoarabské tiskové agentuře SPA, že obvinění z objednání vraždy jsou lži zaměřené proti vládě. Americký prezident Donald Trump slíbil tvrdý trest pro Rijád, pokud se prokáže, že stojí za novinářovým zmizením.

14. října 2018 – Saúdská Arábie skrze svou oficiální státní agenturu SPA varovala, že na případnou zahraniční odvetu kvůli Chášakdžímu odpoví.

15. října 2018 – Turečtí policisté vstoupili na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, aby pomohli vysvětlit případ. O jeho plné objasnění požádali i ministři zahraničí zemí EU. Na ropném trhu se zmizení novináře projevilo vzrůstem ceny o 0,27 procenta.

18. října 2018 – Tým tureckých vyšetřovatelů ukončil prohlídku rezidence saúdskoarabského konzula v Istanbulu. Trump mezitím oznámil, že Spojené státy požádaly Turecko o zvukové záznamy a videonahrávky k případu, pokud existují. Kvůli zmizení novináře odřekli účast na nadcházející investiční konferenci v Rijádu ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie. Již předtím účast odřekl například britský miliardář Richard Branson či americký technologický investor Steve Case.

20. října 2018 – Saúdská Arábie potvrdila, že Chášakdží byl na konzulátu v tureckém Istanbulu 2. října zabit. Zemřel prý po bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Trump v reakci řekl, že věří saúdskoarabskému vysvětlení Chášakdžího smrti na konzulátu v Istanbulu. To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Odvetná opatření by ale podle něj neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu.

21. října – Saúdský ministr zahraničí Ádil Džubajr uvedl, že Saúdská Arábie neví, jak byl Chášakdží zabit ani kde je teď jeho tělo. Německá kancléřka Angela Merkelová ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do Saúdské Arábie, dokud nebude případ vyjasněn.



22. října – Saúdskoarabský král Salmán a korunní princ Muhammad bin Salmán vyjádřili soustrast synovi Chášakdžího.

23. října – Části Chášakdžího těla se údajně našly v zahradě rezidence saúdského konzula v Istanbulu. Uvedla to britská televize Sky News, zatímco úřady takové informace nepotvrdily.



- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl v parlamentu, že Turecko má důkazy o tom, že vražda Chášakdžího byla předem naplánovaná.



- Ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že USA odeberou víza některým saúdskoarabským představitelům viněným z účasti na Chášakdžího vraždě, celkem by se to mělo týkat 21 lidí.

24. října – Česko oznámilo úmysl stáhnout ze své ambasády v Rijádu jednoho diplomata. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si na ministerstvo kvůli případu předvolal saúdskoarabského velvyslance.



26. října – Kancléřka Merkelová při návštěvě Prahy označila vraždu Chášakdžího za nestvůrnost. ČR oznámila úmysl na radě ministrů zahraničí prosazovat, aby se EU postavila k Rijádu ve věci vraždy Chášakdžího razantně.



28. října – Americký ministr obrany James Mattis požádal saúdskoarabského ministra zahraničí o vyšetření Chášakdžího vraždy.

31. října – Chášakdží byl podle istanbulského prokurátora po příchodu na konzulát v Istanbulu uškrcen, tělo bylo rozčtvrceno a zničeno. Prokurátor to uvedl na schůzce se saúdskoarabským protějškem, který přicestoval do Turecka v neděli a odjel. Jeho návštěva podle tureckého prokurátora nepřinesla konkrétní výsledek.

Zdroj: ČTK