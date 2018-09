Šéfredaktor Denníku N: Zatýkání v případu vraždy Kuciaka je nadějí, že policie pracuje tak, jak má

Když se Kostolný dozvěděl o zatčení podezřelých z vraždy novináře a jeho partnerky, vyvolalo to v něm kombinaci pocitů. „Je to na jedné straně pocit, že aspoň něco se děje a že existuje šance, že vrahové a objednavatelé budou dopadeni. Na druhé straně mám pocit, že za těch sedm měsíců se stalo příliš mnoho věcí, které nahlodaly důvěru mojí osobní i mnohých lidí na Slovensku v to, že vyšetřování může být nezávislé a úspěšné,“ uvedl Kostolný.

Zdůraznil, že zatím se ovšem nedá brát jako fakt, že zadržení jsou skutečně pachateli dvojnásobné vraždy. „Pořád se může ukázat, že těchto osm podezřelých nemusí být v pozici, v jaké jsou dnes prezentováni,“ uvedl.