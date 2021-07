Převrácení raftu na jezu v Českém Šternberku vyšetřují policisté jako usmrcení z nedbalosti

„Nadále probíhá vyšetřování této tragické události. Benešovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Zatím je to proti neznámému pachateli,“ uvedla Schneeweissová.

Pod jezem zahynul mladík, který se snažil vodákům pomoci

Člun s šesti lidmi, mezi nimiž byli i nezletilí, se převrátil před polednem u jezu. Podle policie a hasičů se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propusti. Proud je poté stáhl přes jez a skončili pod ním ve vodě. Muž z jiného raftu za nimi skočil do vody, aby jim pomohl, ale již nevyplaval a policisté ho zhruba po hodině našli mrtvého. Šlo o muže narozeného v roce 1992. Druhou obětí neštěstí byla mladistvá dívka, kterou vrtulník přepravil do pražské nemocnice.

Další ženu letecká záchranná služba přepravila do jihlavské nemocnice. Zbývající čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice.