Žantovský: Západní velmoci nemají jen vliv, ale i odpovědnost. Včetně té za světovou válku

Česko prošlo osmičkovým rokem, připomínkami komunistického převzetí moci, sovětské invaze nebo podpisu mnichovské smlouvy. Čím si vysvětlujete, že mají Češi tak intenzivní potřebu se vracet právě k dějinným traumatům?

Dějinná traumata jsou jedním z faktorů, který ovlivňuje vnímání historie a vlastní percepci každého národa. Víme dobře, že spousta národů a zemí se vrací k traumatům ve své historii jako k jednomu z ústředních témat, ze kterého vyvěrají priority státu a zahraniční nebo bezpečnostní politiky – například v Izraeli je holocaust jedním z ústředních aspektů sebereflexe.

Nejde ale jenom o moderní historii, když se podíváte na srbský národ, který jako své ústřední trauma vnímá bitvu na Kosově poli ve čtrnáctém století, tak vidíte, že traumata sahají hodně zpátky do historie. A je to přirozené. I v individuálním životě je člověk poznamenán jak vlastními úspěchy a šťastnými zážitky, tak zážitky traumatickými. A pokud jsou to zážitky silné, poznamenají často i nenapravitelně.

Máme tendenci se k těmto momentům obracet a mnichovské trauma je skutečně jedním z ústředních traumat naší moderní historie. Druhé určující trauma je okupace z roku 1968. Tato traumata mají jednu nebezpečnou vlastnost, že svádějí k vnímání vlastní historie jako historie utvářené především vnějšími silami, jinými mocnostmi a jejich chováním a akcemi, což může vést ke stereotypu oběti, kdy se národ vnímá jako hříčka v rukou jiných a nedostatečně doceňuje vlastní schopnost přijímat a utvářet vlastní dějiny.

Zmínil jste, že traumata mohou sahat hluboko do minulosti. V případě Maďarska je to nejen Trianon, ale i porážka maďarského povstání v roce 1848. K dělení Polska nedošlo v důsledku kvůli předválečnému paktu Molotov–Ribbentrop, ale i dříve, už za vlády Fridricha II. Traumata tak očividně nejsou tématem jenom v Česku a na Slovensku, ale i v celé střední nebo středovýchodní Evropě. Dá se pro to najít nějaký společný jmenovatel?

Svádí to ke dvěma vysvětlením. Jedno z nich je, že je střední Evropa prostor převážně menších národů a státních celků a že se ve své historii všechny bez výjimky střetávaly (a často zápasily) s vlivem větších mocností ve svém sousedství. Ať už to bylo Německo nebo Rusko nebo – v případě Polska na začátku druhé světové války – oba tyto státy. To je, řekl bych, to neškodnější vysvětlení.

Méně příjemné vysvětlení může spočívat v určité psychologické nezralosti těchto národů, které často postrádaly vlastní státnost, anebo ji ztrácely a zase nacházely, a které si jí tím pádem nikdy nebyly úplně jisty. Když si situaci srovnáte s většími národy nebo evropskými mocnostmi, tak je rozdíl docela markantní.

Všimněte si, že Anglie v podstatě vznikla sérií invazí a vlastních porážek. Ať už to byli Vikingové, Anglosasové nebo normanská invaze a porážka v bitvě u Hastingsu v roce 1066. A Angličané tyto události nevnímají jako trauma, ale jako součást utváření vlastní historie, kdy ze střetů s cizími nájezdníky vznikla britská identita tak, jak ji známe dnes. Traumatizovaní tím tedy nejsou, zato my do jisté míry ano.

V národních dějinách českých zemí, Slovenska, Polska i Maďarska můžeme také najít hrdinné momenty. Přesto se zdá, jako kdybychom více akcentovali momenty zrady, i zrady ze strany západních mocností, než národní úspěchy. K čemu je dobré pro státy střední Evropy – a vy jste zmiňoval to, že podobné mýty jsou součástí percepce národa – u nich tak intenzivně setrvávat?

Takto se otázka nedá postavit. Dobré ani špatné to není k ničemu. Z mého pohledu, a já jsem původním povoláním psycholog, je to přirozená součást psychiky národa a jejího poznamenání tím, jak se vyvíjela historie.

Škodlivé to začne být v okamžiku, kdy se – tak jako v individuální psychice – začínají jednotlivé aspekty dějin potlačovat nebo nepřirozeně akcentovat. A tam je nebezpečí dvou extrémů: na jedné straně potlačování negativních faktorů a fangličkářské sebechvály – „My jsme báječný národ, co všechno jsme dokázali a jaké hrdinské momenty jsme zažili“. Stejně tak je extrémem upínat se jen na negativní aspekty a z nich vyvozovat dalekosáhlé soudy o tom, jak jsme nesamostatný, úpadkový a nepřirozený národ.

Oba tyto extrémy se projevily při výročí vzniku Československa a mě docela překvapilo, když jsem četl od lidí jinak soudných a mně myšlenkově nepříliš dalekých, že Československo bylo nepřirozený stát, který nám byl darován a o který jsme se vůbec nezasloužili. Uvědomuju si, že to je svým způsobem reakce na druhý extrém, jak to v historických diskusích vždy bývá.

Postrádám ale určitou rovnováhu, která by současně připustila, že celá řada Čechů a Slováků se o vznik této republiky zasloužila, že legionáři za tento ideál nebo kvůli tomuto cíli bojovali a umírali a že vznik samostatného státu byl celkem přirozeným vyústěním obrozeneckých snah devatenáctého století, přes všechny zatáčky a austroslavistické kompromisy a nejrůznější představy o budoucím uspořádání. Nechtěl bych popírat, že zde generace našich předků vykonaly dílo, které bylo ve své době úctyhodné.