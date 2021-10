Ve sněmovně končí její bývalí předsedové i letití poslanci

Volebním fiaskem skončily volby pro sociální demokracii. Stranu, která byla ve sněmovně zastoupena prakticky od začátku samostatné České republiky. Za tu dobu se jí podařilo „vychovat“ několik zkušených politiků, kteří jsou s parlamentní politikou úzce spjati.

Jedním z takových je současný ministr Lubomír Zaorálek. V poslanecké sněmovně je nepřetržitě od roku 1996. Poslancem nebyl jen na několik měsíců v roce 2013, kdy byla sněmovna rozpuštěna. Po volbách v roce 2002 patřil mezi čtyři nejvyšší ústavní činitele, to když zastával funkci předsedy poslanecké sněmovny. Ve vedení komory strávil ale mnohem více, než jen čtyři roky. Mezi lety 2006 až 2013 byl jejím místopředsedou.

Odtud se pak přesunul do vlády spolustraníka Bohuslava Sobotky, v níž až do roku 2017 zastával post ministra zahraničních věcí. Když jej pak nahradil Martin Stropnický, vrátil se k práci ve sněmovně, kde se ujal vedení zahraničního výboru. Že patří k nejvýznamnějším tvářím sněmovny i sociální demokracie svědčí i to, že byl před čtyřmi lety celostátním lídrem strany ve sněmovních volbách. Jako stávající ministr kultury vedl letos kandidátku v Moravskoslezském kraji, který patřil ke čtyřem, kde se ČSSD podařilo překrořit pětiprocentní uzavírací klauzuli.