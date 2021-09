KSČM k tématu Zahraniční politika

Chceme, aby ČR byla i v rámci EU suverénní zemí, která hájí zájmy svých občanů, aby vláda ČR vždy jednala v zájmu zachování míru a bezpečnosti lidí. Prosazujeme institucionální proměnu EU ve směru větší rovnoprávnosti členských států, posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, omezení pravomoci úředníků. Jsme pro ekonomickou diplomacii prosazující české zájmy, a ne jen zájmy elit ve vnějších ekonomických vztazích, bez předsudků a účelových hrozeb vůči politickým konkurentům EU či USA, pro obnovení všestranných vztahů i s Ruskem a Čínou.

Odmítáme ekonomické sankce vůči jiným zemím a zasahování do jejich vnitřních záležitostí. Odmítáme mezinárodní dohody, které vytvářejí nerovnoprávný vztah Evropy a jiných velmocí, např. USA, a ohrožují životní standard našich občanů.

Jsme proti vnucovaným kvótám pro přijetí nelegálních migrantů. Zásadně odmítáme koketování některých českých politiků se sudetoněmeckým landsmanšaftem a jakékoli zpochybňování dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Nesouhlasíme ani s aktuálním prosazováním eura a podporujeme zachování koruny (pro ČR by to bylo nyní nevýhodné, odmítáme o tom rozhodnout bez referenda).