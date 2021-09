Senioři k tématu Zahraniční politika

Přihlášením do EU se zahraniční politika zákonitě částečně přesunula do Bruselu, kde se prosazuje zájem EU, který je často ve střetu se zájmem ČR. Podřízenost ČR se neblaze projevuje zvláště v posledním období, kdy manipulace s myšlením občanů (Krym, Vrbětice, Novičok, Skripal atd.) je očividná. Suma sumárum, občan ČR má být přesvědčen o tom, že nepřítelem č. 1 je pro nás Rusko. To vše pro to, aby ruská firma Rosatom byla vyloučena ze soutěže o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, i když má tato firma nejlepší předpoklady tuto stavbu dokončit nejrychleji, spolehlivě a nejlevněji. Zájem zahraničního kapitálu je zde nadřazen zájmu občanů ČR, kteří to v důsledku vše zaplatí. Tato vláda je odpovědna za nejhorší vztahy s Ruskem v naší historii a to je k zamyšlení. Naše zahraniční politika měla především prosazovat zájmy občanů ČR. Pokud neví, jak na to, tak ať si zjistí, jak to dělají třeba v Rakousku, Švýcarsku nebo ve Švédsku. Pokud dnes ministr vnitra neví, co s tlumočníky z Afghánistánu, může tyto kvalitní pracovníky nabídnout Sýrii, kde je hodně práce v rámci obnovy této země. Celkové hodnocení naší zahraniční politiky je spíše negativní, protože i ona se podílí na velkém dluhu ČR.