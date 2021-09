Moravané k tématu Společnost a kvalita života

Při pohledu na rozdělení mezd či platů v populaci zjistíme, že statistické rozdělení má u nás tři vrcholy. Jeden nízký, větší střední, a opět malý nejvyšší. Je to typický projev kastovní společnosti, ve které je šance na opuštění své společenské vrstvy velmi malá, a to zejména směrem vzhůru. Fenomen kastovní společnosti, patřící spíše do středověké Indie, je nám prezentován jako normální, a zvykli jsme si na něj. Stejně normální nám připadá fakt, že například šance na dožití mužské populace v Ostravě je o čtyři roky kratší, než v Praze. Vliv místa bydliště na délku života je tedy v ČR prokazatelně mnohonásobně větší než dopad epidemie COVIDu. Vztah pražského centralismu k periferním koloniím je tedy nutné brát mnohonásobně vážněji, než COVID.

Je nutné vyřešit nešvar, kdy firemní pobočky v ČR se ziskem vydělávají na ty prodělávající v Německu.