Provizorní plachty pokryly krovy po tornádu. Místní jsou nadšení z dobrovolníků

Obyvatelé postižených obcí oceňují úsilí těch, kteří dorazili, aby jim pomohli s úklidem a odstraněním největších škod. „Přijeli dobrovolníci z celé republiky a nabízeli se. Na našem domě nám pomáhalo odklízet dvacet, třicet lidí dva dny,“ říká Lubomír Dvořák z Lužice.

„To se nestačí ani člověk divit, že se něco takového děje. Že se lidé tak zmobilizovali po roku covidu, který tady řádil a ještě se snaží pomoct Jižní Moravě,“ dodává Alois Macháč z Hrušek.

Za postižené tornádem se budou na několika místech konat bohoslužby. Pod širým nebem se uskuteční mše v Moravské Nové Vsi, kde kostel přišel o věž i krov. V Hodoníně povede mši prezident Diecézní charity Brno Josef Zouhar.

Bezpečná pomoc

Dobrovolníci se musí připravit na to, že je policie nepustí s auty přímo do postižených obcí a budou muset nechat vozidla na odstavných parkovištích. Měli by mít také náležité vybavení. „Máme desítky hospitalizovaných lidí při uklízecích pracích. Prosím, když tam jedete, je třeba pevná obuv, oblečení, rukavice. Zní to možná banálně, ale nedodržuje se to,“ nabádá hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Neobjevily se dosud žádné případy rabování. Situaci na místě hlídá 200 policistů vedle 160 vojáků a 1200 hasičů. Ti mají nyní pět sektorů zásahu. Vedle obcí Lužice, Moravská Nová ves, Mikulčice a Hrušky k nim přibyl i Pánov u Hodonína.

„V městské části Pánov je několik desítek nemovitostí, které prošly statickou prohlídkou a sedm jich bylo označeno k demolici. Není zde ani jedna nemovitost, která by neměla nějaké poškození,“ upřesňuje místostarosta Hodonína Petr Buráň (nestr.).

Část domácností v postižené oblasti zatím zůstává bez elektřiny, využívají elektrické generátory. Energetici pracují na obnově. Nefunguje zatím železniční doprava a teprve v neděli by mohly na úseku páteřní železnice z Přerova do Břeclavi začít jezdit vlaky alespoň po jedné koleji, úplné obnovení provozu je otázkou týdnů.