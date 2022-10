Analýza: Nízká volební účast? V senátních volbách ani to neplatí vždy

Účast voličů v senátním hlasování dlouhodobě nebývá příliš vysoká. Respektive je vysoká v těch případech, kdy směřují voliči k urnám i kvůli jinému rozhodování, například do krajského či obecního zastupitelstva. V případě druhého kola to bývá horší. K volbám chodí v prvním kole v průměru 37 procent voličů, o týden později přijde odevzdat svůj hlas už jen něco málo přes dvacet procent. Přitom platí, že v posledních patero řádných volbách se pohybovala kolem šestnácti procent, letos to bylo výjimečně přes devatenáct procent hlasů.

Jak ale ukazuje i letošní příklad z volebního obvodu Jihlava, voliči jsou ochotni k volbám jít i podruhé. Je třeba je motivovat a mobilizovat. Předsedovi ANO Andreji Babišovi se podařilo svými vystoupeními učinit ze senátních voleb na Vysočině, kde obhajoval svůj mandát předseda Senátu Miloš Vystrčil (SPOLU), volby symbolické. Ty měly potvrdit, že se jedná o referendum o vládě, jak to Babiš během kampaně prezentoval.

Pro ANO byly volby důležité i z druhého důvodu – proti Vystrčilovi za ně kandidovala Jana Nagyová, obžalovaná manažerka v kauze Čapí hnízdo. Během kampaně trávila čas také u soudního líčení, společně s dalším obžalovaným – Babišem.