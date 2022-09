Čapí hnízdo by nedostalo úvěr, pokud by za ním nestál Agrofert, řekl u soudu bankéř

Pražský městský soud pokračuje v projednávání kauzy možného dotačního podvodu u projektu areálu Čapí hnízdo. Jeden ze svědků, bankéř Filip Koutný, u soudu řekl, že projekt by u banky HSBC nezískal úvěr na stavbu areálu, pokud by za něj neručila společnost Agrofert. V pondělí soud také vyhověl návrhu obžaloby a nechá zkoumat Andreje Babiše mladšího znalcem z oboru psychologie a psychiatrie. Posudek by měli znalci zpracovat do 30. listopadu. Hlavní líčení se tak protáhne až do prosince.